7500 firme raccolte in poche ore per chiedere “velocemente” un nuovo ponte per Genova

Genova. E’ stata lanciata due giorni fa e ha già raccolto quasi 7500 firme, l’obbiettivo che si sono posti i promotori, la petizione on line per chiedere a governo e istituzioni “Velocemente un nuovo ponte per Genova”. La raccolta firme – a questo indirizzo – sarà inviata al presidente del consiglio Giuseppe Conte ed è un appello per la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi su indicazione del presidente della Regione Liguria e del sindaco di Genova.

Tra i firmatari e i promotori del nostro appello, Augusto Cosulich, armatore, Stefano Zara, già presidente di Confindustria Genova, Paola Girdinio, professore ordinario alla politecnica dell’Università di Genova.

“Siamo un gruppo di cittadini genovesi che, sentite le affermazioni del presidente del Consiglio e dei ministri competenti in merito alla nomina e ai poteri del commissario previsto dal decreto Genova per la ricostruzione del ponte Morandi – si legge nella presentazione della petizione – si sono costituiti comitato per promuovere la sottoscrizione di un appello popolare da inviare al Presidente del Consiglio e al Governo della Repubblica”.

“I cittadini genovesi – si legge ancora – chiedono altresì che al Commissario vengano conferiti tutti i poteri necessari per assolvere direttamente agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti nelle materie oggetto del suo incarico. Ignorare tali passaggi creerebbe nella città grande delusione e notevole disorientamento”.