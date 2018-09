100 città contro il dolore, il 2 ottobre anche a Genova sportelli gratuiti sulle cure palliative

Genova. ASL3 aderisce all’edizione 2018 della “Giornata delle Cento città contro il dolore” con l’attivazione di un “filo diretto con lo specialista”.

Martedì 2 ottobre 2018 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 i medici delle Cure Palliative e Terapia del dolore di Asl3 saranno a disposizione dei cittadini al numero 010 849 7070 per fornire informazioni sulle attività della terapia del dolore e l’offerta dei centri di riferimento aziendali.

L’utente potrà richiedere informazioni sulle modalità di accesso e sulle sedi territoriali in cui viene offerto il servizio di terapia del dolore.

Sarà inoltre possibile ritirare materiale informativo presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e gli Sportelli Unici Distrettuali di Asl3 negli orari di apertura al pubblico presenti nelle seguenti sedi:

· Distretto 8 (Ponente) Genova Voltri, via Camozzini 95

· Distretto 9 (Medio Ponente) Palazzo della Salute Fiumara – via Operai 80 e Palazzo della Salute Ex Manifattura Tabacchi, via Soliman 7

· Distretto 10 (Valpolcevera e Valle Scrivia) via Bonghi 6

· Distretto 11 (Centro) via Assarotti 35

· Distretto 12 (Valbisagno e Valtrebbia) via Archimede 30 A e Palazzo della Salute Doria – via Struppa 150

· Distretto 13 (Levante) via Bainsizza 42