Zona Campi, calo vendite per attività commerciali, l’appello del Comune ai cittadini per sostenerle

Genova. «La zona di Genova Campi non è isolata e gran parte delle attività commerciali e imprenditoriali sono operative, a eccezione di quelle situate in zona rossa». È quanto comunicano gli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Stefano Balleari, che fanno così un appello ai genovesi, visto il sensibile calo degli affari delle attività nella zona.

«Dal giorno del crollo del ponte Morandi le imprese di Campi hanno registrato un sensibile calo delle vendite – sottolineano Bordilli e Balleari – l’invito è a non cambiare le proprie abitudini di shopping e continuare a frequentare le attività presenti perché è fondamentale sostenere le attività locali, tra cui quelle di Campi».

Come raggiungere Genova Campi: arrivando dal centro cittadino, si percorre il ponte di Cornigliano e si gira a destra arrivati in piazza Massena per imboccare corso Perrone. Per chi proviene dal ponente genovese, giunti in piazza Massena si svolta a sinistra per corso Perrone.

Utilizzando i mezzi pubblici: provenendo dal centro città, si prende il bus della linea 63 al capolinea di via Avio in direzione Pontedecimo. Dalle delegazioni del ponente, prendere l’autobus della linea 1 e scendere alla fermata di piazza Massena, dove sarà possibile prendere l’autobus della linea 63, in direzione Pontedecimo.

«È importante garantire la tenuta economica della città – ribadiscono gli assessori – e risulta fondamentale sostenere il tessuto commerciale e imprenditoriale della zona».

Da oggi è attivo un ulteriore infopoint al Centro civico Buranello dedicato alle imprese della zona di ponte Morandi nel quale dipendenti del Comune di Genova offrono supporto e danno indicazioni a chi è in difficoltà. Lo sportello, aperto dalle ore 9 alle 18, si aggiunge a quelli già attivi nella scuola Caffaro di via Gaz 3 e a Palazzo Tursi.

«Gli sportelli – sottolinea ancora Bordilli –restano operativi per aiutare, informare e dialogare con le imprese e dar loro tutta l’assistenza possibile per la risoluzione delle loro problematiche».