Genova. Si temeva per una viabilità urbana impazzita, ma poi purtroppo l’emergenza di Ponte Morandi, e soprattutto del post, ha cambiato le scale di grandezza. Oggi i cantieri di via Bertani e via XXV Aprile, viaggiano a tappe forzate per essere chiusi il prima possibile, forse addirittura in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente.

“Ci rendiamo conto del disagio per i cittadini ma l’intervento sul manto stradale di Via XXV Aprile non era più derogabile. Avevamo dislivelli anche di 7 cm”. L’assessore alle manutenzioni del Comune di Genova, Paolo Fanghella, non nasconde le difficoltà di dover operare sul traffico in un momento così delicato ma gli interventi, secondo l’assessore “non erano più rimandabili”.

Foto 2 di 2



I lavori, infatti, spaziano da quelli che dovrà fare Iren sulla canalizzazione della rete nera, ai cedimenti importanti che erano presenti sul manto stradale. “Siamo dovuti intervenire- spiega – perché c’erano problemi per far passare i mezzi pubblici con avvallamenti molto profondi, oltre a una forte pericolosità per i motociclisti. Sappiamo che questo non è il momento ideale per fare queste operazioni – conclude Fanghella – ma non era proprio possibile aspettare”.

I lavori, comunque, sono stati velocizzati al massimo per limitare i disagi e, grazie all’accordo tra Comune e IreN, si riusciranno a concludere in una settimana. “Abbiamo preso accordi perché i lavori possano terminare lunedì – spiega il Vice Sindaco Stefano Balleari, che ha la delega alla mobilità – subito si parlava di una tempistica di una dozzina di giorni ma siamo riusciti a chiedere che siano contenuti i tempi”.

Il cantiere, quindi, sarà aperto anche il sabato e la domenica e i tecnici di Ireti, la società di manutenzioni di Iren. lavoreranno su turni prolungati, fino alle 22, orario limite per problemi di rumorosità. Grazie a queste procedure, quindi, si potranno velocizzare il più possibile le operazioni e riaprire la strada in una settimana.

Intanto sembrano ormai vicini alla conclusione anche i lavori dell’altro grande cantiere che interessa il centro cittadino, quello di Via Bertani, che è stato interessato da un grande intervento sulla rete delle tubazioni del gas.

I tempi di fine lavori sono quelli previsti, spiegano dall’ufficio stampa di Iren e la strada dovrebbe essere riaperta entro la fine di agosto, come da programma. I tecnici stanno concludendo gli ultimi allacci e, contestualmente, viene realizzata l’asfaltatura provvisoria che permetterà la riapertura della viabilitá. Si tratta di un primo strato di asfalto che viene steso in attesa degli assestamenti e che, assicurano, sarà successivamente rifatto a regola d’arte.