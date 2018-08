Week end da bollino nero sulle autostrade, code in A10 e A12: incidente in A26, grave motociclista

Genova. E’ un week end da bollino nero questo che sta interessando le autostrade italiane, comprese quelle liguri.

Al momento si segnalano code per traffico intenso verso le riviere. A ponente, in direzione Ventimiglia, code a tratti sulla A10 tra Arenzano e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso.

A levante sulla A12 code a tratti tra Genova Nervi e Rapallo per traffico intenso.

Sulla A26 tra Masone e Voltri in direzione Genova code per un incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista di 65 anni. L’uomo è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.