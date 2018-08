Voltri, lavori all’ufficio postale di piazza Geggero. Servizi sostitutivi a Pra’

Genova. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di GENOVA 43 in Piazza Gaggero 4r., resterà chiuso da sabato 25 agosto a giovedì 30 e da lunedì 10 settembre a mercoledì 12, per consentire i lavori di ristrutturazione e rimodulazione degli spazi interni.

La continuità dei servizi ai cittadini, incluso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà garantita presso il vicino l’ufficio postale di GENOVA 45 in Via Airaghi 47r.

L’orario al pubblico non subirà variazioni in quanto la sede di Via Airaghi – durante le giornate interessate – resterà aperta anche il pomeriggio, da lunedì a venerdì dalle ore 08:20 alle 19:05 ed il sabato fino alle 12:35. L’ Ufficio Postale di Piazza Gaggero 4r., riprenderà la normale operatività dal 13 settembre.