Vico del Pepe, cinque pusher in manette

Genova. Cinque cittadini algerini di età compresa tra i 19 e i 33 anni , tutti pregiudicati, irregolari e senza fissa dimora sono stati arrestati ieri dalla polizia.

Determinante è stata la segnalazione da parte di un residente che aveva notato un continuo via vai di giovani africani in un appartamento in vico del Pepe. Gli agenti del commissariato centro hanno effettuato così un controllo all’interno del civico indicato e, giunti al quarto piano, hanno notato la porta aperta di un appartamento dalla quale si intravedevano tre uomini intorno ad un tavolino dove vi erano 11 pezzi di sostanza stupefacente.

Nella perquisizione i poliziotti hanno sequestrato in totale 96,65 grammi di hashish e 3,83 grammi di cocaina, alcuni involucri erano nascosti nella stanza degli altri due spacciatori, uno di loro già arrestato in precedenza per aver ceduto droga a minorenni.

I cinque pusher saranno questa mattina per direttissima