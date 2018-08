Viabilità, via XXV Aprile chiusa per 11 giorni per lavori urgenti. Tutti le modifiche in vigore dal 20 agosto

Genova. Per lavori urgenti e non più procrastinabili alle canalizzazioni della rete nera, da parte di IREN, e alle strutture stradali che presentano importanti ammaloramenti anche in considerazione del sostenuto traffico di autobus, in via XXV Aprile, dalle ore 8 di lunedì 20 agosto alle ore 20 di venerdì 31 agosto, è istituito il divieto di transito veicolare ad esclusione dei veicoli e dei mezzi in servizio lavorativo.

Sarà garantito il transito ai veicoli da e per le proprietà laterali carrabili con transito da piazza De Ferrari, regolamentato da movieri, ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento e il transito pedonale in tutta sicurezza.

Contestualmente, al fine di consentire l’effettuazione delle lavorazioni, nelle vie e piazze di seguito indicate sono istituiti i seguenti provvedimenti:

– piazza Fontane Marose: ripristino del doppio senso di circolazione, regolamentato da semaforo, con obbligo ai veicoli con direzione levante/ponente di proseguire a destra in via Interiano e, all’intersezione con piazza Portello, proseguire a destra in Galleria Nino Bixio. Nel settore di sosta riservato ai taxi la sosta è consentita solamente con disposizione rasente al marciapiede, su una fila, al fine di consentire ai veicoli in transito la possibilità di effettuare l’inversione di marcia;

– via Interiano: ripristino del doppio senso di circolazione, regolamentato da semaforo, con obbligo di svolta a destra, verso la Galleria Nino Bixio, per i veicoli provenienti da Piazza Fontane Marose;

– piazza del Portello: per i veicoli provenienti dalla Galleria Nino Bixio, obbligo di proseguire diritti o di svoltare a destra in via Caffaro. Vengono installati new jersey;

– piazza De Ferrari, abrogazione del divieto di transito ai veicoli privati.