Viabilità, via Rossini riaperta al traffico. Capolinea e percorsi Amt ripristinati

Genova. Si sono conclusi oggi pomeriggio i lavori di ripristino della sede stradale interessata dalla demolizione del ponti di via Rossini, a Rivarolo.

Per questo motivo, in anticipo di qualche ora, la viabilità è tornata alla normalità: la strada è stata riaperta al traffico veicolare.

Al contempo anche Amt ha ripristinato i capolinea e i percorsi originari dei mezzi che transitano per la via chiusa in questi giorni per permettere i cantieri. (Nella foto il ponte prima della demolizione)