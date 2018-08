Viabilità e traffico, primo lunedì dopo vacanze: code e rallentamenti a Sestri e Bolzaneto

Genova. Come si prevedeva, sulle strade genovesi grande caos questa mattina, durante il primo lunedì dopo i rientri estivi.

A dare più problemi, ovviamente, il nodo di Sestri, che raccoglie auto e camion in uscita dall’autostrada, più il traffico urbano. Rallentamenti presso la rotonda di via Siffredi, e auto a passo d’uomo per le vie limitrofe.

Problemi anche a Bolzaneto, in uscita dal casello omonimo e sulla viabilità urbana. Sono segnalate qualche difficoltà anche nella zona di Borzoli, unico accesso alla Valpolcevera arrivando da ponente.

Per quanto riguarda le autostrade, segnalati rallentamenti tra A12 e A7 e in uscita nei caselli di Genova Aeroporto e Genova Bolzaneto