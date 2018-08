Lungomare Canepa, i cantieri per ultimare la strada stanno provocando lunghe code

Genova. “In lungomare Canepa si lavora h24 per arrivare alla fine di settembre alla consegna della nuova strada”. L’assessore alle Manutenzioni e ai lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella oggi con un comunicato stampa ha dettato i tempi per l’apertura di una delle opere che consentirà di decongestionare il traffico nel ponente cittadino.

L’asfaltatura, in corso, però sta provocando lunghe code in entrambe direzioni sulla stessa via. Il congestionamento sta avendo ripercussioni anche sulle altre strade che da Sampierdarena portano a ponente, come via Cantore, via Buranello e via Pieragostini.

“L’impresa sta operando su tre turni e nella notte di ieri è stata attivata l’illuminazione. Questa notte verrà effettuato il cambio di corsia per consentire agli operai di lavorare nella parte della carreggiata a mare. La strada – sottolinea Fanghella – sarà aperta alla fine di settembre con ben cinque corsie rettilinee e senza ostacoli. Ciò, ci auguriamo contribuirà a rendere più scorrevole il traffico in una parte di città che sta registrando alcuni disagi dopo il crollo di ponte Morandi”.

Lungomare Canepa, in questi giorni, sta soffrendo per il restringimento della carreggiata dovuto ai cantieri nella parte più a levante, vicino al porto. I cantieri di queste ore servono a eliminare l’intoppo quanto prima.