Genova. I test dei giorni scorsi sulla viabilità d’emergenza che coinvolge Cornigliano e Sestri ha permesso di evidenziare alcune criticità ora in fase di risoluzione.

Nella notte è stata completata la sostituzione della segnaletica orizzontale, mentre e in fase di ultimazione quella verticale, ed è stata praticato il “taglio” della rotonda di via Siffredi.

Foto 2 di 2



In questo caso, infatti, la parte in cemento della rotatoria stringeva la carreggiata, provocando il classico effetto collo di bottiglia, ora risolto grazie “alla fetta rimossa”, che non ha toccato il verde centrale.

“Tutti provvedimenti che abbiamo potuto affinare grazie ai test di questi giorni – spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari – alcuni genovesi si trovavano giustamente spaesati e siamo intervenuti”.