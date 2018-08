Via Albisola, a fuoco macchinario di una fabbrica di lenti: l’intervento dei pompieri

Genova. Incendio questo pomeriggio, intorno alle 14, in via Albisola presso una fabbrica di materiale ottico. A prendere fuoco è stato un macchinario per la colazione delle lenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto.

La macchina era già stata spenta da un dipendente, ma i locali erano invasi dal fumo. I pompieri hanno portato fuori il macchinario e spento la parte interna che ancora bruciava.

Inoltre con il moto ventilatore hanno liberato i locali fumo. Non si segnalano feriti.