Genova. Incidente ieri sera intorno alle 23.30 in via Gianelli a Quinto nel levante genovese.

Per cause in via di accertamento una moto e un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista.

L’uomo, 40 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per problemi a un arto.