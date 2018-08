Vera, pulita e bella così, è la campagna abbonamenti dell’Entella

Si avvicina a grandi passi ormai il primo incontro ufficiale per la Virtus Entella che domenica sera riceverà al Comunale la Robur Siena per il secondo turno di Coppa Italia. Nel frattempo la società chiavarese si è mossa con l’inaugurazione della campagna abbonamenti il cui slogan si porta dietro tutta l’amarezza dei biancocelesti per quanto deciso dalla giustizia sportiva nei confronti dei ricorsi effettuati sul caso Foggia.

“Vera, pulita e bella così”, questo il motto deciso dall’Entella sottolinea anche: “Noi giochiamo pulito e siamo orgogliosi dei nostri valori”. Cambio interno intanto con César Vinicio Cervo De Luca che saluta Chiavari e lascia il suo incarico di team manager. Dopo tre anni quindi, l’ex giocatore lascia il posto a Matteo Gerboni, già responsabile dell’ufficio stampa che avrà quindi un doppio ruolo per questa stagione.

Sul campo invece si prosegue in vista della partita di domenica con gli allenamenti che Boscaglia ha deciso di tenere a porte chiuse da qui alla gara con il Siena, mentre il mercato, dopo i due colpi a centrocampo, tutto pare fermo anche se i rumors accostano due giocatori alla squadra di Chiavari. Il primo riguarda Alessandro Cesarini attaccante svincolato dalla Reggiana che ancora non ha trovato casa. L’altro nome è quello di Filippo Florio, giovane difensore (classe 1996) in forza di quell’Ascoli che ha spedito in Serie C i Diavoli Neri. Anche in uscita le voci di corridoio parlano dell’interessamento del Crotone per Mirko Eramo. Per il centrocampista sarebbe, nel caso, un ritorno ai rossoblù.