Valpolcevera, lo storico asilo delle “suore” di Murta chiude i battenti. Per i genitori una doccia fredda inattesa

Genova. Una piccola struttura, ma con una lunga storia e punto di riferimento importante per parte della Valpolcevera. Punto di riferimento che, da oggi, viene a mancare. Stiamo parlando dell’asilo dell’istituto Santa Caterina di Murta. Gestito dall’ordine religioso, chiuderà i battenti. Ed è stata una doccia fredda per i genitori che, il 25 luglio, all’ultimo giorno di scuola, si erano sentiti dire “ci vediamo a settembre”.

“Il 31 luglio con una telefonata mi è stato comunicato che l’asilo chiude – racconta una mamma, Roberta Malva – ma a quanto pare la decisione della chiusura era datata gennaio 2018. Le alternative che ci hanno proposto, dove accetterebbero i bambini nonostante i tempi stretti perché fanno parte della stessa congregazione, per me non sono logisticamente fattibili”. La signora Roberta non è la sola ad avere questo tipo di problemi. Ma ad aggiungere al danno, la beffa, è il trattamento che i genitori si sono sentiti riservare. “Non c’è stata alcuna comunicazione durante questi mesi di frequentazione – continua Roberta Malva – ed è stato esplicitamente chiesto all’iscrizione del bambino se fosse garantita continuità del servizio”.

I motivi della chiusura non sono peraltro chiari: forse il numero limitato di bambini, forse la volontà dell’apertura di un ricovero per anziani, che – secondo i genitori – non andrebbe comunque ad occupare i locali adibiti ad asilo. “L’aspetto più inquietante di questa vicenda è che le suore abbiano rassicurato e di fatto mentito” dice Malva. Cosa che, soprattutto da chi riveste un certo ruolo – educativo e religioso – non ci si aspetterebbe. A pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, diceva qualcuno. E il sospetto è che la decisione sia stata taciuta per intascare anche gli ultimi mese di rette.