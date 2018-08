Valpolcevera, bambino di 9 anni investito da un’automobile

Genova. Un bambino di 9 anni è stato investito in via San Quirico, a Pontedecimo, mentre si trovava per strada.

A metterlo sotto un’automobile.

Il piccolo, soccorso da un’automedica del 118 e dai militi di una pubblica assistenza, è stato trasportato all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono serie ma non gravi. Sul posto sono intervenuti anche agli agenti della polizia locale per i rilievi.