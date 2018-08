Valbrevenna e Rezzoaglio, lavori sulle strade provinciali, istituito il senso unico alternato

Genova. Senso unico alternato lungo la strada provinciale 12 di Nenno tra i chilometri 0 e i km 2+200 a tratti saltuari, nel Comune di Valbrevenna, da oggi, 31 agosto, sino al 20 dicembre 2018. La causa? I lavori di rinnovamento della rete idrica e fognaria.

Per tutta la durata del cantiere il transito sarà regolato da semaforo mobile. Lo comunica la Città Metropolitana di Genova.

Senso unico alternato anche a Rezzoaglio.

Dal 3 settembre al 14 settembre la strada provinciale 56 di Barbagelata sarà interessata da lavori sulla pavimentazione stradale. Anche in questo caso un impianto semaforico sarà in funzione per regolare il traffico dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18 tra il km 17 e il km 18+400, a tratti saltuari.