Val Bisagno, Aster al lavoro per la pulizia degli alvei dei torrenti

Genova. Prosegue l’opera di pulizia degli alvei dei rii cittadini da parte di Aster.

Nei giorni scorsi i tecnici dell’azienda hanno terminato le operazioni di pulizia delle briglie di accumulo sul Rio Morchio altezza di via Piacenza civ 174 a Molassana.

Sempre a Molassana sono stati ultimati i lavori per lo sgombero della vasche di accumulo sul Rio Olmo in via Bernardini in previsione delle stagione autunnale