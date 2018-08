Ultima settimana di calciomercato, mister Giampaolo aspetta i rinforzi

Genova. Mentre Albin Ekdal ha effettuato le visite mediche al Laboratorio Albaro ed è pronto ad iniziare gli allenamenti a Bogliasco: “Un saluto ai tifosi della Sampdoria” ha detto il nazionale svedese… il duo Sabatini/Osti sta lavorando, in questa ultima settimana di mercato, per cercare di portare in dote a mister Giampaolo i rinforzi richiesti.

“Ho parlato di mercato venti giorni fa e non posso cambiare idea dopo una partita, ho già detto quello che pensavo con molta tranquillità – afferma il mister blucerchiato – abbiamo bisogno di tre giocatori, forse quattro, per essere competitivi…”.

L’esigenza principale, dopo l’arrivo a centrocampo di Ekdal, è quella di trovare un attaccante, che completi il reparto offensivo.

I nomi, che vanno per la maggiore, sono quelli di Dimitri Oberlin (Basilea), M’Baye Niang (Torino), Munir El Haddadi (Barcellona) e Sebastian Driussi (Zenit San Pietroburgo).

A livello difensivo il nome nuovo è quello di Philipp Max, laterale dell’Augsburg, che nei giorni scorsi è stato molto vicino a trovare l’accordo con i baschi del Real Sociedad.

Lorenco Simic, difensore (classe ’96) giocherà, per la seconda stagione consecutiva, in prestito, alla corte di Leonardo Semplici , mister della Spal.