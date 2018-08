Ubriachi, si arrampicano sul pennone del Galeone: denunciati tre turisti

Genova. Hanno provato ad arrampicarsi sul pennone del Galeone al porto antico di Genova. Protagonisti tre turisti di nazionalità inglese e sudafricana, di età compresa tra i 28 ed i 31 anni.

E’ successo ieri sera. Immediato l’intervento dei carabinieri, su segnalazione di diverse persone, che hanno fatto scendere in sicurezza i tre per poi accompagnarli in caserma.

Qui i giorvani sono stati identificati e, stante lo stato di ubriachezza in cui si trovavano sono stati denunciati per ubriachezza molesta e invasione di terreni/edifici.