Tutto pronto per la nuova stagione della Colombo Genova

Sul campo da beach dell’Asd e di Volontariato Pescatori S. Ambrogio di Voltri è iniziata la stagione 2018-2019 della prima squadra della Colombo Genova. I giovanissimi ragazzi, quasi tutti del 2003, guidati da coach Luca Leoni, tecnico di grane esperienza che potrà lavorare anche sull’aspetto mentale dei ragazzi. Insieme a lui ci sarannp Eric Pino e Tiziana Cadei, hanno svolto i primi test e fatto le misurazioni d’inizio stagione, poi al via con la preparazione con esercizi anche sulla sabbia.

Un gruppo che si completerà nei prossimi giorni con nuovi arrivi e la squadra alternerà sedute di piscina e di palestra, per poi spostarsi in campo per i primi allenamenti con la palla sotto la gui

“Iniziamo con entusiasmo la stagione – commenta il presidente Paolo Noli – abbiamo un team giovane e di ottima prospettiva. L’obiettivo sarà quello di crescere il più possibile sfruttando un campionato impegnativo come la serie C per fare esperienza e poi fare bene a livello giovanile”.