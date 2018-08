Turismo, nuovi cartelli per aiutare a trovare la Lanterna: presto anche un logo dedicato al simbolo di Genova

Genova. Una nuova segnaletica turistica nel percorso stazione Principe-stazioni Marittime-terminal Traghetti-Lanterna è stata definita dall’assessorato Turismo e Commercio del Comune di Genova.

L’azione, nell’ambito del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2014-2020 e condivisa con l’Associazione Labò e le altre realtà presenti al tavolo di lavoro, ha il duplice obiettivo di agevolare il transito dei tanti viaggiatori che passano lungo quel percorso e di ottimizzare la visibilità e la promozione della Lanterna di Genova.

Il monumento che rappresenta la nostra città a livello internazionale sarà oggetto di ulteriori azioni finanziate da CIEVP e coordinate dall’assessorato al Turismo e al commercio. Nel prossimo autunno, infatti, sarà realizzata un’apposita segnaletica orizzontale con il logo della Lanterna stessa che evidenzierà ulteriormente il percorso partendo dalla Stazione Marittima.

I diciassette nuovi cartelli con le indicazioni turistiche sono stati installati in piazza Acquaverde all’incrocio con via Andrea Doria, in via Andrea Doria all’altezza dell’attraversamento per raggiungere la metropolitana, in via Fanti d’Italia nei pressi dei giardini, del capolinea Amt e dell’attraversamento pedonale di fronte alla Stazione Marittima, all’angolo tra via Marina d’Italia e via Adua e in via Milano di fronte al Terminal Traghetti.