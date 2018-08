Tragedia di Ponte Morandi, Tiziana Merlino: “Un dramma per Amiu e tutta la città”

Genova. “Un dramma per Amiu e tutta la città”. Così Tiziana Merlino – Dg di Amiu – si unisce al dolore delle famiglie delle vittime dell’improvviso crollo del ponte Morandi. Tragedia che vede Amiu coinvolta in prima linea: tra i corpi ritrovati tra le macerie, un collega impegnato nell’unitá territoriale Valpolcevera.

“I danni sono incalcolabili – dice Merlino – ma mai paragonabili al dolore che ci affligge per la perdita del nostro collega”, si legge in una nota affidata alla pagina Facebook dell’azienda.

Proseguono intanto le ricerche per un secondo collega, che risulta ancora disperso.

“Ci stringiamo attorno alle famiglie coinvolte condividendo il loro profondo dolore. A tutti i colleghi – prosegue Merlino – chiedo la massima collaborazione, pur consapevole della delicatezza del momento, per continuare a portare avanti il prezioso lavoro che ogni giorno Amiu porta in città. A maggior ragione oggi, in una Genova duramente colpita e messa in ginocchio”