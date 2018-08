Tragedia di Genova, la Lega Calcio rinvia Samp-Fiorentina e Milan-Genoa

Genova. La decisione era già nell’aria ma adesso è ufficiale. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, la Lega Serie A ha scelto di rinviare – per ora – due partite in programma domenica: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, valevoli per la prima giornata di campionato. Erano state proprio le società genovesi, nonché le tifoserie, a chiedere lo slittamento alle istituzioni.

La prima giornata di campionato dovrebbe giocarsi sabato 18 e domenica 19 ma anche lo svolgimento delle partite è sembrato in forse. In particolare l’anticipo di sabato (Chievo Verona-Juventus alle 18 e Lazio-Napoli alle 20,30) si dovrebbero tenere nel giorno del lutto nazionale per i funerali di Stato delle vittime di ponte Morandi.

Le altre sei partite non avrebbero motivo – tecnicamente – di essere rinviate. Ma si attende una conferma.

Intanto l’Entella scende in campo a sostegno di Genova. Domenica prossima 19 agosto alle 20,30 allo stadio Comunale di Chiavari si svolgerà una partita amichevole con l’Albissola. L’ingresso allo stadio sarà gratuito. Nel pre gara sarà presentata la squadra, che indosserà la maglietta con la scritta “Genova rialzati!” Le magliette di tutta la rosa verranno poi messe all’asta online sul sito Triboom e l’intero ricavato, insieme ad una raccolta volontaria che verrà effettuata all’ingresso dei settori tribuna e gradinata sud (gli unici aperti al pubblico), sarà destinato alle famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi.