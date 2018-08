Traffico in autostrada, forti rallentamenti in A10 da Pra’ al bivio con la A7

Genova. Non è il solito traffico dei pendolari del mattino, che solitamente si risolve prima delle 9, quello che sta interessando il nodo genovese.

Autostrade per l’Italia segnala una coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Alle 10.30 è più probabile che sia una concomitanza di aumento del traffico, sia per il consueto movimento pendolari verso Genova, ma anche a causa del grande afflusso di veicoli per le ferie estive o per un rientro differito dopo il week end.

A complicare le cose anche un incidente avvenuto tra Pra’ e Pegli (coinvolte tre persone, due uomini e una donna), che però non ha registrato feriti gravi.