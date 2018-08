Tir perde carico in lungomare Canepa nell’ora di punta, traffico in tilt

Genova. Problema nel problema, per la viabilità cittadina: un tir ha perso parte del carico in lungomare Canepa, presso la rotonda in concomitanza con via Sampierdarena. Questo sta rendendo ancora più complicata la viabilità nella zona.

Il fatto è accaduto poco prima delle 18, nell’ora di punta. Lunghe code si sono formate in direzione del porto e del ponente.

Sul posto sta operando la polizia locale.