Tir in soprelevata, il camionista si accorge dell’errore e tenta la retromarcia

Genova. Vi abbiamo raccontato tante, troppe, volte di episodi in cui mezzi pesanti – tir o pullman – si ritrovavano a viaggiare sulla strada soprelevata di Genova, magari per un malfunzionamento dei satellitari o per distrazione rispetto ai divieti.

La manovra di oggi però rappresenta un “next level” in termini di pericolosità. Un camion bianco ha imboccato la strada Aldo Moro prendendo la rampa di via Milano, da ponente in direzione levante. Accortosi dell’errore, in prossimità dell’immissione sulla carreggiata della soprelevata, ha pensato bene di rimediare.

Nel peggiore dei modi. Si è fermato per alcuni secondi sulla piattaforma di immissione, lasciando passare le altre auto e moto e poi, quando si è sentito sicuro, ha iniziato una manovra in retromarcia, in discesa, sulla stessa rampa. Tornando alla rotonda sotto il Matitone e proseguendo il suo viaggio indisturbato.