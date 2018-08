Genova. Un problema che ciclicamente si verifica: la comparsa delle “foreste” negli alvei dei torrenti, che almeno due volte l’anno necessitano di un intervento massiccio di rimozione.

Stiamo parlando soprattutto dei grandi bacini, Bisagno e Polcevera, che, come sappiamo, sono capaci di diventare fiumi enormi, raccogliendo le acque di innumerevoli rivi delle vallate. Acqua ma non solo.

Per questo motivo l’intervento per liberare i letti dei torrenti è fondamentale per non appesantire ulteriormente la situazione: in questi giorni gli operai di Aster sono al lavoro per “pulire” dalle piante a fusto il Bisagno. Sono partiti da zona Ponte Flemming e Ponte Gallo. Nei prossimi giorni l’area di intervento si allargherà più a valle.