Tennis: l’Open di Chiavari va all’emiliano Gianluca Beghi

Chiavari. Gianluca Beghi del TC Reggio Emilia, classificato 2.2, prima testa di serie del torneo, ha vinto il tradizionale Open estivo organizzato dal TC Chiavari.

Beghi in finale ha regolato per 6/4 6/2 il 2.3 Leonardo Braccini dello Sporting Montecatini, numero tre del seeding.

Si è fermata in semifinale la corsa del ligure meglio piazzato, Tommaso Metti, che è stato superato 6/3 7/6 proprio dall’emiliano futuro vincitore del torneo. Braccini invece aveva conquistato il ticket per la finale in virtù del successo per 7/5 6/3 nel derby toscano contro Davide Della Tommasina, secondo favorito della vigilia.

Il numeroso pubblico di Chiavari ha avuto modo di gioire per le belle prove di Pierluigi Vitolo, atleta del circolo ospitante, che ha superato i tabelloni intemedi 3.3 e 3.1 prima di arrendersi nel tabellone di seconda categoria. Grande tifo anche per Michele Viganego, maestro del TC Chiavari, che ha però dovuto alzare bandiera bianca negli ottavi davanti ad Alessandro Cicconi.

È così andata agli archivi la decima edizione dell’Open del TC Chiavari, come sempre molto seguito dal pubblico e ben organizzato dal circolo verdeblù, che ha visto ai nastri di partenza una cinquantina di tennisti e negli anni ha presentato agli appassionati tabelloni di grande qualità, con alcuni dei migliori interpreti della seconda categoria nazionale come Brizzi, Oradini, Bramanti e Marcora.