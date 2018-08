Genova. Migliaia di saette hanno illuminato questa notte il cielo di Genova. La perturbazione che in queste ore sta coinvolgendo la nostra regione ha scaricato parte della sua potenza sul mare di fronte alla città.

Lo spettacolo è iniziato in serata, quando su Genova i primi temporali facevano capolino, come previsto nelle ore precedenti, mentre si entrava in regime di allerta arancione.

Le nubi cariche di fulmini si sono concentrate particolarmente sulla parte orientale della costa genovese, proseguendo poi il loro cammino verso levante.