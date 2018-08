Genova. Il cittadino Fulvio Lumachi, ieri, ci ha scritto una lettera, allegando alcune immagini di piazza Della Vittoria. Era rimasto sorpreso del taglio di 4 o 5 alberi a suo parere non malati. “Qualche ramo secondario ha qualche venatura o buco e si poteva potare – scrive – Come mai è stata fatta invece questa strage? In una città come Genova poi, in cui il verde manca drammaticamente”.

Abbiamo chiesto chiarimenti ad Aster e il responsabile del settore verde, Giorgio Costa, ci ha fornito tutte le spiegazioni.

Foto 2 di 2



“Siamo intervenuti a seguito di crollo di grande branca su un leccio di piazza della Vittoria. L’ipotesi era quella di ridurre l’albero per metterlo in sicurezza. A seguito di valutazioni fatte con verifica in altezza, visto il grave attacco di insetti che corrodono il legno abbiamo deciso in somma urgenza di eliminare quattro piante (tre contigue) per le quali oltre allo stato di grave sofferenza si sommava una situazione non procrastinabile di pericolo di caduta rami e di crollo della pianta intera”.

“L’attacco di cembicidi – continua Costa – su piante stressate dalla calda estate non ha lasciato scampo ai lecci che soffrono sempre più le condizioni estreme cittadine e i caldi estivi. I gravi attacchi di marciumi radicali e cancri al tronco non vengono più controllati dalle piante sofferenti”.