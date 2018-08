Super caldo, niente tregua. Torna l’afa ma i bollettini del ministero della Salute sono “in vacanza”

Genova. Domenica, “a riposo” il ministero della Salute – sul sito l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza caldo è quello del 3 agosto – ma il clima torrido non è andato in vacanza. Oggi ancora temperature oltre i 30 gradi su tutta la Regione, l’effetto foehn prosegue, anche se viene indebolito e per questo, al caldo secco si sostituirà di nuovo un caldo afoso che porterà ancora disagio fisiologico lungo le coste.

Nonostante l’assenza di comunicazioni delle ultime ore da parte di ministero e protezione civile, non è necessario un bollino colorato per sapere quali comportamenti adottare, soprattutto se si è soggetti a rischio (anziani, bambini, persone con particolari patologie). Non uscire nelle ore più calde, bere molto (non alcolici), non esagerare con i cibi pesanti, tenere conto dell’effetto della calura su alta e bassa pressione, sono alcuni dei consigli che sarà meglio seguire. Oggi intanto situazione sotto controllo negli ospedali cittadini. A metà giornata un solo accesso per patologie legate al caldo nei pronto soccorso. Le attese più lunghe sono al San Martino, ma solo per i codici verdi.

Anche perché, secondo le previsioni “fresche” di giornata del centro meteo Limet, il caldo non ci darà tregua neppure la prossima settimana. Quella di domani, lunedì 6 agosto, sarà un’altra giornata estiva, soleggiata seppur non limpida, a causa del transito di velature più o meno spesse. Nel pomeriggio faranno capolino nelle zone interne localizzati episodi di instabilità, ma senza il rischio che questi sconfinino sulla costa. Venti deboli, mare calmo e temperature che – per chi attendesse un abbassamento – resteranno su valori alti: massime sui 34, 35 gradi sia nell’interno sia sulla costa. Con l’umidità che accentuerà la sensazione di disagio fisiologico.



Martedì 7 agosto ancora sole su tutta la regione. Episodi di instabilità avranno luogo nelle zone interne nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve calo, ma ancora abbondantemente sopra la media del periodo. Mercoledì afa ancora marcata, in particolare lungo la linea costiera, stabile e soleggiato con rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature in ulteriore, lieve calo.