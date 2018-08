Successo per la 22^ Marcia del Parco dell’Aveto

Il Parco dell’Aveto ha ospitato per il 22° anno quella che è ormai diventata la marcia tradizionale, organizzata dai Maratoneti del Tigullio e dall’Ente Parco. 18 i chilometri da percorrere dai 137 iscritti, anche se l’organizzazione ha previsto anche il percorso breve dei 5 km. Vittoria che finisce in Piemonte a Saverio Bavosio dell’Ata Acqui Terme che ferma il tempo su 1h10’59”.

Distacco netto dal secondo classificato Andrea Giorgianni che insieme a Mohamed Rity regala il doppio podio alla Delta Spedizioni. Netti, però i distacchi dal primo con Giorgianni che fa registrare il tempo di 1h13’58”, mentre Rity si ferma su 1h17’15”. Delta che può ritenersi soddisfatta anche per il nono posto di Paolo Cusinato.

Bene anche i Maratoneti Genovesi che gioiscono per Marco Parodi che chiude quarto e Massimo Cavanna, ottavo. Doppietta nei primi dieci anche per l’Entella Running grazie al quinto posto di Lorenso Gadaleta e al decimo di Flavio Zappettini. Giacomo Cuneo, libero, è sesto infine, precedendo il portabandiera dell’Atletica Vallescrivia Filippo Maria Belgrano.

Podio eterogeneo al femminile con Sonia Ceretto che domina la gara casalinga con il tempo di 1h31’13”, lasciando ben dietro di sé Silvia Bolognesi della Cambiaso Risso che si ferma a 1h34’22”.Terza piazza che è ad appannaggio di Liliana Paganini del Gruppo Città di Genova che a sua volta paga un ritardo evidente, terminando in 1h38’33”.

Infine per quello che riguarda le società, vittoria ampia per il Gruppo Corri Mangia Ama che fa registrare ben 34 atleti iscritti, mentre l’Entella Running è seconda con 15. Terza posizione per la Delta Spedizioni con 9 atleti.