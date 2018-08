“Subito Zona Economica Speciale per Genova”, la proposta del Pd per l’emergenza del post crollo Ponte Morandi

Genova. Una Zona Economica Speciale, con tutti gli incentivi previsti del caso, per supportare e rilanciare tutte le attività portuali nei difficilissimi mesi (anni?) che ci aspettano.

Questa la proposta principale che il Partito Democratico lancia per “venire incontro alle esigenze dei tanti soggetti economici che gravitano attorno all’economia portuale”, proposte presentate durante una conferenza stampa questa mattina.

“I 33,5 milioni stanziati per ora dal governo non sono sufficienti – spiegano – non sufficienti per farsi carico nel complesso dell’emergenza Genova”. Ma non solo: servono risorse per potenziare il trasporto pubblico locale e il sistema sanitario, che rischiano il collasso.

E poi il rilancio delle grandi opere, Gronda in primis, definita “irrinunciabile”. Autostrade per l’Italia, secondo i Dem, a prescindere dalle responsabilità, deve “pagare fino in fondo”: “il nuovo ponte autostradale, le opere provvisorie per ripristinare la viabilità cittadina e portuale, le spese di ricollocamento degli sfollati, le spese per il risarcimento danni subiti dalle attività produttive e commerciali coinvolte, tutti i danni subiti diretti e indiretti”.

E poi gli sfollati: “Siano trattati analogamente agli interferiti della Gronda, secondo quanto previsto dal PRIS: indennizzo a prezzo di mercato +43.000 euro, in alternativa consegna di un nuovo appartamento pagato da Autostrade