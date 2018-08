Genova. La “giungla” di Sturla continua la sua espansione: abitanti esasperati, sotto assedio tra erbacce e “fauna” non gradita. Ed è allarme vipere.

La denuncia parte dai cittadini, che da tempo segnalano alle autorità competenti lo stato in cui versa il letto del torrente compreso tra via Torricelli e via delle Cascine, letteralmente invaso da arbusti, erbacce e “bestie” assortite.

“Ho scritto alla Direzione Opere Idrauliche, e mi era stato risposto che probabilmente il suddetto tratto non era stato ritenuto pericoloso perciò non sarebbe stato necessario l’intervento – sottolinea Tirino Barbara, abitante della zona che ha documentato la situazione – ma la vegetazione nei fatti sta invadendo pericolosamente l’alveo del torrente”.

Ma non solo: la nuova foresta da “ospitalità” a numerosi tipologie di animali: dalle zanzare, che tormentano le abitazioni limitrofe, ai cinghiali, sempre più urbanizzati e di casa. Ma a preoccupare sono gli avvistamenti di alcuni rettili: diverse le segnalazioni per la presenza di quella che sembra essere una vipera, immortalata nei pressi del torrente da alcuni abitanti.