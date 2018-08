Strade trasferite ad Anas, incontro in città metropolitana su lavori urgenti su Giovi e Turchino

Genova. Oggi ha avuto luogo presso la sede Anas un incontro tra i rappresentanti di Anas, Regione Liguria e Città Metropolitana per ovviare a problematiche relative alla manutenzione delle strade recentemente traferite ad Anas dalla stessa Città Metropolitana di Genova.

Si tratta della SS 456 del Turchino; SS 35 dei Giovi, SS 225 della Val Fontanabuona, SS 586 della Val d’Aveto, SS 654 della Val di Nure ed SS 523 del Colle di Centocroci per complessivi 180 km circa.

Per quanto riguarda la SS35 e la SS456 proseguono come da programma i lavori avviati da Città Metropolitana di Genova e finanziati con i fondi del Bando Periferie, mentre per le somme urgenze relative alla SS 586, SS 654 ed SS 225 Il Consigliere delegato allo sviluppo economico della Città Metropolitana Roberto Cella, presente all’incontro, ha dichiarato che ANAS sta valutando di destinare 500 mila euro per la risoluzione dei problemi più urgenti su manto stradale, sfalcio erba e rifacimento segnaletica orizzontale.