Genova. “Il mio obiettivo è quello di attivare questa nuova viabilità, dedicata al traffico pesante, entro il 15 settembre”. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, davanti alla cartina della strada interna ad Ilva, si dice fiducioso che si possa arrivare a una soluzione in meno di un mese, liberando la la città dal traffico dei tir diretti in porto che, dall’uscita autostradale di Genova Aeroporto potranno direttamente immettersi nello scalo, senza entrare in contatto con il traffico cittadino.

Si tratta di una strada di circa 1 km, che si snoda all’interno dello stabilimento Ilva e che dovrà reggere un traffico di un migliaio di tir al giorno, che sono quelli diretti in porto, in arrivo da ponente.

“Questa strada – spiega il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – si congiungerà con la sopraelevata portuale e raddoppierà la viabilità in questa zona. Sono opere che rientrano nel finanziamento dell’ordinanza di protezione civile e del commissario straordinario”.

Una prima, valida, alternativa per il traffico pesante, quindi, per liberare l’unica vera arteria di collegamento tra Ponente e centro cittadini, che è la strada Guido Rossa. “Questa è una strada riservata unicamente al traffico pesante – sottolinea Bucci – e non ci sarà la possibilità di accedere per quello leggero, e questo è un grosso vantaggio”.