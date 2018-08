Stop all’elisoccorso dei vigili del fuoco, il sindacato Usb: “Decisione assurda”

Genova. Anche il sindacato di base Usb interviene sul tema caldo del probabile stop all’affidamento ai vigili del fuoco della Liguria per il servizio regionale dell’elisoccorso, o eliambulanza. Il comando regionale ha comunicato a prefetto e regione che, alle condizioni attuali, non è possibile proseguire oltre la scadenza del 31 dicembre.

“Il ministero dell’Interno getta la spugna dopo le richieste dei lavoratori – scrive in un comunicato l’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco – nei giorni scorsi avevamo lanciato un allarme legato alla necessità di avere degli elicotteri di riserva per evitare, nel periodo di manutenzioni previste, di dover sospendere il servizio. Al tempo stesso era stata evidenziata la necessità di prevedere veloci ricambi di piloti e specialisti visto il pensionamento di molti di loro, utilizzando anche le risorse degli ex componenti del corpo forestale dello stato che sono transitati nei vigili del fuoco. Apprendiamo adesso che il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco in una nota ha avvisto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che i VVF non saranno in grado di confermare la convenzione per l’elisoccorso tra Stato e Liguria che prevede l’integrazione tra i servizi di emergenza una volta gestiti separatamente da Vigili del Fuoco e Asl liguri”.

Secondo l’Usb non si sono fatti sforzi sufficienti per cercare una soluzione tecnica e politica. “Nel mese di luglio come Usb Liguria abbiamo proclamato, in completa solitudine, lo stato di agitazione anticipando di fatto le problematiche legate al soccorso aereo e terrestre. L’incontro avuto presso la prefettura di Genova tra Usb e controparti era terminato con l’impegno del prefetto ad aprire un tavolo di crisi con il sottosegretario con delega ai vigili del fuoco Stefano Candiani, il dirigente responsabile del soccorso tecnico urgente nazionale dei VVFF Romano, il presidente della Regione Toti, i sindaci dei quattro comuni capoluoghi di Provincia, i comandanti e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, le organizzazioni sindacali”.

Il nuovo incontro richiesto potrebbe essere, secondo il sindacato, un primo passo verso una visione più ampia della protezione civile attuale integrando sul territorio tutte le forze disponibili. “Proprio USB VVF ha presentato una proposta di legge per il cambio di passo di tutto il sistema del soccorso per un paese più protetto e raggiunto in ogni suo angolo dalla presenza dalla rete del soccorso e della prevenzione.

Proprio in prefettura uno dei temi più importanti era stato proprio il rinnovo della convenzione e le criticità attuali riscontrate per cause tecniche ma di fatto possono essere risolte”.

Usb chiederà un incontro in commissione Sanità in Regione e se nel 2019 la collaborazione tra vigili del fuoco e Regione Liguria dovesse terminare con un servizio più costoso “additeremo – dicono – chi, con responsabilità oggettive, ha voluto chiudere piuttosto che rilanciare”.