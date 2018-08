Staglieno, lunedì pomeriggio interruzione idrica per lavori sulla rete

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno 6 agosto dalle 13 alle 16

sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Bobbio (da Via Montaldo a cimitero di Staglieno)

Via Piacenza (da cimitero Staglieno a Gavette)

Passo Spano

Passo Bascione

Via Pescetto

Via Caderiva

Via del Veilino

Piazzale Resasco

Via Vecchia

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno successivo.

Si comunica inoltre che, in fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.