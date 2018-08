Sporting Quinto Under 15 chiude all’ottavo posto

Un finale di stagione amaro per gli Under 15 dello Sporting Club Quinto che comunque non deve offuscare un gruppo di giovani in crescita e sempre competitivo. Questo è emerso dalle finali del campionato nazionale di categoria ad Ostia che vedeva i biancorossi inseriti nel girone con Brescia, Posillipo e Alma Nuoto.

Esordio con i bresciani che si impongono 8-5 grazie soprattutto ad un primo quarto decisivo. Ko anche nel secondo incontro con Posillipo che sfrutta il terzo quarto per ribaltare il parziale che fino a quel momento era rimasto sull’1-0 in favore dei liguri, e condannare inevitabilmente Quinto a lottare per le posizioni basse del girone. Inevitabilmente scoraggiati, i ragazzi allenati da Matteo Greco vengono mandati al tappeto anche nell’ultima partita contro l’Alma Nuoto Roma che vince agevolmente per 9-3. Genovesi quasi mai in partita e prestazione nettamente sotto tono per loro.

Quarti di finale che hanno visto i biancorossi fronteggiare un’altra romana, la Roma Vis Pallanuoto che travolge nel primo quarto la squadra ligure con un devastante 5-0, ma successivamente è ottima la reazione genovese che prova a ricucire lo strappo. Non ci riuscirà, ma comunque applausi per la tenuta mentale.

Ultime due uscite che non regalano maggiori gioie con due sconfitte che vogliono dire ottavo posto finale per la società biancorossa. Semifinale e finale sono due riproposizioni del girone. Prima Posillipo passa per 11-4, ma a dispetto del punteggio l’incontro è più equilbrato del previsto e Quinto paga come in precedenza dei “vuoti d’aria” che consentono nella fase centrale, l’allungo dei campani.

Finalina quindi con Brescia che costruisce lentamente la vittoria mettendo subito due reti di vantaggio, poi aumenta costantemente il proprio punteggio fino all’11-5 finale.