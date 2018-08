Sport e solidarietà, anche Valentino Rossi ricorda Genova e la sua tragedia

Genova. Ancora un gesto di solidarietà simbolica dal mondo dello sport: Valentino Rossi ricorda Genova con un foto twittata dal profilo del team Yamaha.

“Genova nel Cuore”, è il messaggio, con sullo sfondo l’oramai iconica sagoma del ponte strallato, con le due parti unite da un cuore a scacchi che richiamo la competizione.

Gara che oggi per la MotoGp non c’è stata, viste la brutte condizioni della pista, a seguito di un incessante nubifragio che si è abbattuto sul circuito di Silverstone, nel Regno Unito. Una scelta, discussa, ma fortemente voluta dai piloti stessi, preoccupati per la pericolosità del tracciato.

Dopo il calcio e la Formula Uno, quindi, anche dalle scuderie delle due ruote più veloci del mondo arriva una saluto rombante per la nostra città ferita, ma sicuramente amata più di quanto sapessimo.