Solidarietà, domani taxi con fiocco nero e corse gratuite per familiari vittime

Genova. Domani, giornata di lutto nazionale, i tassisti genovesi metteranno un fiocco nero sulle antenne delle proprie auto.

“Un gesto di vicinanza nel dolore alle famiglie delle vittime del tragico crollo del Ponte Morandi – spiega Valter Centanaro presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 – un’iniziativa che abbiamo promosso anche tra i colleghi di altre città: moltissime sono già le adesioni”.

“Inoltre, ci siamo messi a disposizione della Prefettura e del Comune di Genova per fornire gratuitamente il servizio di accompagnamento da e per la cerimonia funebre di domani ai familiari delle vittime, attivando un numero a loro dedicato per la prenotazione delle corse”.