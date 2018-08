Solidarietà, Comune di Genova apre conto corrente per emergenza abitativa sfollati

Genova. Il Comune di Genova, per venire incontro alle richieste dei cittadini che intendono manifestare concretamente la propria solidarietà per l’emergenza abitativa generata dal crollo del ponte Morandi, ha messo a disposizione per le donazioni le seguenti modalità di versamento:

C/C POSTALE n. 58504093

“EMERGENZE CITTA’ DI GENOVA – SERVIZIO TESORERIA”

Via Garibaldi 9 – 7 ° piano – 16124 Genova

IBAN: IT 44 T 07601 01400 000058504093

C/C BANCARIO n. 100880807

presso Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE

IBAN: IT 08 T 02008 01459 000100880807

Gli uffici tecnici sottolineano di indicare nella causale del versamento: “EMERGENZA ABITATIVA”