Solennità apparizione della Madonna della Guardia, servizio Atp rafforzato

Genova. Atp Esercizio informa che mercoledì 29 agosto, solennità dell’apparizione della Madonna della Guardia, verrà intensificato il servizio per il Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova, nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.40 alle 18.40.

A causa del crollo del ponte Morandi e per facilitare l’accesso ai fedeli, quest’anno le corse partiranno dalla metropolitana di Brin e transiteranno a Bolzaneto Via Giro del Vento (capolinea ATP), dove riprenderanno il regolare percorso. Come di consueto, ai capilinea ci sarà personale ATP per la vendita del titolo di viaggio (1.80 euro a tratta).

Per quanto riguarda il Santuario di Velva, in Comune di Castiglione Chiavarese, che pure è interessato da una forte affluenza di fedeli, sono state confermate corse aggiuntive speciali da Sestri Levante per il santuario).