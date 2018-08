Soccorsi, verbalizzato mancato pagamento pedaggio per ambulanze. La denuncia della Croce Bianca di Rapallo

Genova. La Croce Bianca di Rapallo denuncia, attraverso una nota stampa, che in queste ore sono stati verbalizzati da Autostrade per l’Italia alcuni verbali di mancato pagamento per alcune ambulanze giunte nel capoluogo ligure per i soccorsi.

“Ai mezzi in rientro dall’emergenza valpolcevera autostrade ha verbalizzato il mancato pagamento disconoscendo l’art. 373 c.2 lett. C del regolamento attuativo Codice della Strada che impone l’esenzione – scrive il presidente Fabio Mustorgi – abbiamo richiesto incontro urgente in prefettura”.

Ma non solo: “Abbiamo anche segnalato questo episodio alla magistratura affinché valuti le ipotesi di reato che andremo a segnalare – ha aggiunto Mustrogi – Come cittadini e come volontari ancora una volta restiamo allibiti dall’atteggiamento arrogante di questi signori”.

Un fatto, che se confermato, potrebbe aggiungere una ulteriore nota amara, oltre che inquietante, ad una tragedia che sembra non avere ancora confini.