Smantellamento Italia Sicura, il Pd accusa Forza Italia: “Non ha fatto nulla per evitare un errore madornale”

Genova. I parlamentari liguri di Forza Italia si sono astenuti dal votare un emendamento del Pd, presentato oggi alla Camera al decreto legge sul riordino dei ministeri, che avrebbe potuto evitare lo smantellamento di Italia Sicura, la struttura di missione costituita dal governo Renzi per facilitare le grandi opere contro il rischio idrogeologico.

L’accusa arriva dai dem locali. “Inspiegabilmente proprio i deputati di Forza Italia che dovrebbero conoscere bene il risultati prodotti sul territorio – scrivono in un comunicato a sei mani Alberto Pandolfo, Giovanni Lunardon e Cristina Lodi, segretario provinciale, capogruppo Pd in Regione e capogruppo in Comune – non hanno fatto nulla per scongiurare un errore madornale”.

A Genova Italia Sicura ha sbloccato cantieri, tra cui quelli sul Bisagno, per quasi a quattrocento milioni. A livello nazionale si tratta di 1.400 cantieri avviati o conclusi e 9 miliardi di risorse sbloccate e programmate.

Il Pd in Regione Liguria, attraverso un’ordine del giorno a settembre, chiederà alla giunta di intervenire presso Roma per riportare Italia Sicura sotto il controllo della presidenza del consiglio e che le sue competenze non vengano trasferite al ministero dell’Ambiente, come prevede il governo in carica.