Si spaccia per geometra e per priore e tenta di truffare il sagrestano di una parrocchia a Nervi

Genova. I carabinieri della stazione di Genova Nervi hanno denunciato un uomo di 43 anni, italiano, senza fissa dimora.

Dopo una serie di indagini hanno scoperto che aveva contattato al telefono il sagrestano di una parrocchia di Nervi tentando di farsi accreditare 400 euro.

Per convincere il malcapitato si era spacciato prima per geometra e poi come priore di una parrocchia di Roma. Il 43enne dovrà rispondere del reato di “Tentata truffa”.