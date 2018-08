Si perdono nel bosco sulle alture di Voltri, notte di paura per due adolescenti: salvi grazie a whatsapp

Genova. Paura la scorsa notte per due ragazzini e i relativi genitori. Gli adolescenti si erano persi nella boscaglia fra Fiorino e Sambuco, sopra Voltri, nel ponente di Genova.

L’allarme è stato lanciato dai familiari intorno alle 22. Grazie all’uso della applicazione whatsapp di “invia posizione” i vigili del fuoco di Multedo hanno capito dove fossero.

In linea d’aria, seguendo il GPS, non sembravano molto lontani dalla strada, ma per raggiungerli hanno aggirato alcune colline. Trovati in buona salute sono stati consegnati ai genitori.

La causa della scomparsa è stata dovuta alla scelta dei giovanissimi di provare a scavalcare il monte invece di tornare per il sentiero che avevano percorso. L’intervento si è concluso alle 2.30 circa del mattino.