Shhh! Venerdì sera a Sestri Levante torna la “madre” di tutte le Silent Disco

Sestri Levante. E’ uno degli appuntamenti più popolari dell’estate e, per questo, molto partecipato. Organizzazione al dettaglio e misure di sicurezza di alto livello sono tra gli ingredienti che – oltre alla musica e alla location – rendono la Silent Disco in Baia del Silenzio sempre più un must.

L’edizione 2018 si svolge questo venerdì sera, 3 agosto. Gli orari dell’evento prevedono il ritiro delle prevendite da Vivaticket a partire dalle h 18.00, con apertura della biglietteria alle h: h 19.00 e inizio della distribuzione alle h. 21:00 per poi essere tutti a ballare con i piedi nella sabbia fino alle h.3:00.

Tutti gli ultimi aggiornamenti dell’evento potrete trovarli sul sito www.mojotic.it e sulla pagina Facebook Mojotic.

In console saliranno anche quest’anno a dividersi i canali Eros&Cape, (Eros Quarantelli e Giovanni Capello) con la loro disco’n’roll, Natta & Frisby, (Davide Natalini e Michele Venuti) con I loro pezzi trash, Italian hits e world music, e, come novità 2018, Nicco&Stea, (Niccolò Rocca e Stefano Caramella) con la loro selezione di rock/indie/ska/punk. Sul canale live invece troverete gli Yardarosa, da Genova, con la loro party live band.

In considerazione del notevole afflusso di pubblico che porta ogni anno alla città, dallo scorso anno la Silent Disco è stata inclusa nell’elenco delle manifestazioni che necessitano della definizione di un piano di safety ad hoc, in ottemperanza di quanto disposto dal prefetto.

La definizione delle misure di safety è stata impostata dal Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi e l’associazione Mojotic con la polizia municipale ed è stata preceduta da un confronto sui punti di rispettiva competenza con la compagnia dei carabinieri, la guardia costiera di Sestri Levante, e la guardia di finanza che assicureranno la propria presenza alla manifestazione.

Le misure sono state elaborate tenendo prudenzialmente in considerazione una grande presenza di pubblico dalle 20.30 circa del 3 agosto alle 5 del giorno successivo.

Il piano di safety, nella sua sostanza, prevede: la presenza di tutte le forze dell’ordine che coopereranno al controllo della normativa vigente relativa alla detenzione e consumo di bevande, la presenza di 55 operatori di sicurezza professionali (tra cui 8 bagnini) con compiti di controllo e verifica borse/zaini per evitare l’introduzione di oggetti in vetro e materiale in grado di offendere, controllo e verifica a campione con metaldetector, indirizzamento dei flussi di pubblico sia in entrata che in uscita presso i varchi principali e nell’area interessata dalla manifestazione, presidio e controllo dello specchio acqueo, presidio e controllo delle aree con i bagni chimici; la chiusura al traffico con mezzi idonei a impedire fisicamente l’accesso dei veicoli, degli accessi di piazza Bo e

piazza Matteotti.

Inoltre garantita la presenza di agenti di polizia municipale per il controllo dell’osservanza del divieto di detenzione e consumo di bevande alcooliche, la somministrazione delle stesse da parte degli esercizi commerciali e la detenzione di bevande in contenitori di vetro oltre a varie modifiche e indicazioni in tema di viabilità:

– presenza di pattuglie di Polizia Municipale a presidio delle principali vie di accesso al centro storico

– posizionamento segnalazioni indicanti le vie di esodo

– presenza ambulanze in piazza Matteotti

– possibilità di diffondere messaggi di avviso al pubblico mediante impianto di diffusione sonora

– data la conformazione della Baia che non permette di prevedere accessi separati dalle uscite, definizione di una serie varchi (incrocio via Portobello/via Penisola Levante, incrocio piazza Matteotti/via Penisola di Levante, via Byron, via Andersen, arenile – lato levante – non interessato dalla manifestazione, arenile) presidiati dagli operatori professionali per essere mantenuti sgomberi e dare informazioni e assistenza al pubblico

– in caso di emergenza, chiusura di tutti i varchi all’accesso e uso esclusivo degli stessi per il deflusso del pubblico

– rimozione barche nelle adiacenze dei varchi di ingresso/uscita e riduzione degli spazi occupati da sedie e tavoli delle attività commerciali

L’associazione Mojotic, organizzatrice di Shhh!!! Silent Disco, ha predisposto l’installazione di 16 bagni chimici e si fa carico della presenza di 55 operatori professionali di sicurezza, degli addetti alle pulizie in servizio durante e al termine della manifestazione e degli operai per lo sgombero dell’area interessata al termine dell’evento.